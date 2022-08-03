Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Kayseri Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
03.08.2022 - 16:44 | Son Güncelleme: 03.08.2022 - 16:46
Türkiye Gazetesi
Kayseri Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
891870 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/891870.aspx
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