Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi” hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır).
Adıyaman Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
03.08.2022 - 16:49 | Son Güncelleme: 03.08.2022 - 16:50
Türkiye Gazetesi
Adıyaman Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
891876 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/891876.aspx
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