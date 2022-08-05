Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Amasya Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
05.08.2022 - 16:51 | Son Güncelleme: 05.08.2022 - 16:53
Türkiye Gazetesi
Amasya Üniversitesi öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
892602 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/892602.aspx
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