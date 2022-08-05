Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
İbn Haldun Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor
05.08.2022 - 16:54 | Son Güncelleme: 05.08.2022 - 16:55
Türkiye Gazetesi
İbn Haldun Üniversitesi araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
892608 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/892608.aspx
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