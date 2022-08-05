Türkiye Gazetesi

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yayımlanan duyuruda, 31 Temmuz 2022'de gerçekleşen 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının iptal edildiği, ÖSYM sınav takviminde yer alan 2022-KPSS Lisans Alan ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiği anımsatıldı.

Yeni KPSS takviminin 17 Eylül 2022'de başlayacağı belirtilen duyuruda, sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği kaydedildi.

Duyuruda, adayların sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.

KPSS'de 'sızıntı' iddiaları! DDK Başkanı'ndan asılsız haberlere yönelik uyarı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, iptal edilen KPSS ile ilgili bazı asılsız haberler paylaşıldığını belirterek, ''Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

KPSS Türkçe sorularında 'şifreleme' iddiası! Cevaplar sorularda gizli... Geçtiğimiz günlerde yapılan KPSS'deki soru skandalının ardından ÖSYM Başkanı görevden alındı, sınav iptal edildi. Bir yayınevinin dergisinde yayınlanan soruların sınavda yer almasıyla ilgili soruşturma devam ederken, Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin Türkçe sorularında şifreleme yapılarak cevapların sorulara gizlendiğini iddia etti.

Kamu kurumlarına KPSS ile personel alım süreçleri güncellenecek İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz’da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos’ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle kamu kurumlarının KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncelleneceğini duyurdu.