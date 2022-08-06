Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Erkenci ve Ergün “Gelecekte en büyük tehlikelerden biri su kıtlığı. Bundan yola çıkarak bizim projemiz, teknolojiyi kullanarak, verilerin internet ortamına aktarılmasıyla belli bir algoritma doğrultusunda su tasarrufu sağlamak. Mesela, bitkiye ne kadar su verileceği, ne zaman verilmesi gerektiği bu otonom sistem sayesinde gerçekleşiyor. Çiftçinin yaşayabileceği hastalık vb. gibi olumsuzlukları da önceden haber veriyor. Çiftçinin işini kolaylaştırıyor, verimin artmasına sebep oluyor” diye konuştu. Türkiye’yi temsil etmekten gurur duyduklarını aktaran öğrenciler, İsveç’teki yarışmada en çok oy alan projeye ödül verileceğini, 15 Ağustos’a kadar aktif olan oylama sayfasından destek beklediklerini dile getirdi.

Ayçiçek yağında yüzleri güldüren gelişme! Fiyatlar artarken çiftçilerden güzel haber geldi İlk olarak Trakya'da görülen ve zamanla Bursa, Eskişehir gibi şehirlere de yayılan 'çayır tırtılı', ayçiçek tarlalarına zarar vermeye devam ediyor. Yetkililer ve çiftçiler önlem almaya devam ederken sevindiren bir haber Kırıkkale'den geldi. Devlet desteği ile arazisine yağlık ayçiçeği eken çiftçi, yüksek verim beklediğini ve tarlalarında zararlı tırtıl böceğinin de görülmediğini söyledi.