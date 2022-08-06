Türkiye Gazetesi

KPSS sorularının sızdırıldığı iddiası üzerine başlatılan çifte soruşturma derinleşiyor. Sınavdan önce sızdırıldığı iddia edilen 20 soru uzmanlar tarafından incelendi. Konuya ilişkin hazırlanan ön raporda şüpheli 13 soru olduğu belirtildi.

3 SORU BİREBİR AYNI

KPSS sorularının sızdırıldığı ve sınavda şaibe olduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ön raporu Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından hazırlandı. Uzmanlar tarafından hazırlanan ön raporda 3 sorunun birebir aynı, 10 soruda ise benzerlik olduğu tespit edildi. Birebir aynı olan soruların cevap şıklarının örtüştüğü de ortaya çıktı.

SORU KOMİSYONU ÜYELERİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Devlet Denetleme Kurulu'nun ÖSYM'deki incelemesi ise sürüyor. Bu kapsamda Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sorularını hazırlayan uzmanlar ile soru komisyonu üyelerinin ifadesine başvuruldu.

Soruların sızdırıldığı iddia edilen Yediiklim yayınevi yönetici ve soru uzmanları ile ÖSYM çalışanlarının telefon arama ve baz kayıtları da mercek altına alındı. Sınav öncesi, şüpheli görüşme olup olmadığı araştırılıyor.

ÖSYM çalışanları ve yöneticilerine yönelik ididalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı memur suçları bürosunca yürütülürken, Yediiklim Yayınevi ve çalışanlarına yönelik soruşturmanın Müracaat ve Suçüstü Savcılığı’nca yürütüldüğü öğrenildi.

ÖSYM duyurdu: Yeni KPSS takvimi 17 Eylül’de başlayacak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların, sınav merkezi değişikliği taleplerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebileceği açıklandı.

KPSS'de 'sızıntı' iddiaları! DDK Başkanı'ndan asılsız haberlere yönelik uyarı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, iptal edilen KPSS ile ilgili bazı asılsız haberler paylaşıldığını belirterek, ''Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.