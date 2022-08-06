Türkiye Gazetesi

2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler hala okullarda kayıt dönemi devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik şikayetler üzerine 65 okulda inceleme başlattı.

BAKAN ÖZER'DEN 'KAYIT PARASI İSTEMEYİN' ÇAĞRISI

Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Haziran'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul yöneticileriyle gerçekleştirdiği buluşmalarda, Türkiye'deki tüm okulların eksikliklerini gidermek için gerekli bütçeyi genel müdürlüklere aktardıklarını belirterek velilerden kayıt parası istenmemesi için çağrı yaptı.

Bakan Özer, süreci hassasiyetle takip ettiklerini, kayıt parası konusunda tolerans göstermeyeceklerini vurguladı.

MEB'DEN 65 ŞİKAYET KONUSUNA YÖNELİK İNCELEME

Velilerden gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçen MEB, 65 şikayet konusuna yönelik inceleme başlattı. Tamamlanan soruşturmalarda sorumlular hakkında 'görevden alma, uyarı, kınama' gibi disiplin cezaları teklifleri getirildiği öğrenildi.

MEB bu yıl ilk kez Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerde olduğu gibi Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı anaokuluna, ilkokula ve ortaokullara da doğrudan bütçe göndermeye başlamış ve böylece okul yöneticilerin bütçelerini kendilerinin planlamalarına imkan sağlamıştı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem başlangıç tarihi 12 Eylül 2022. 1. dönem 20 Ocak 2023'te sona erecek.

Yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

2. dönem ise 6 Şubat 2022'de başlayacak ve okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

1. ara tatil 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında olacak.

2. ara tatil ise 17-20 Nisan tarihleri arasında olacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Okullarda yeni dönem ​Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan yeni kararla, okullarda yeni dönem başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sınıf mevcutları okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamayacak.