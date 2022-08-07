Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.
TED Üniversitesi 6 Öğretim görevlisi alacak
07.08.2022 - 15:29 | Son Güncelleme: 07.08.2022 - 15:31
Türkiye Gazetesi
TED Üniversitesi 6 Öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
893184 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/893184.aspx
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