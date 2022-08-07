Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.
Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
07.08.2022 - 15:34 | Son Güncelleme: 07.08.2022 - 15:35
Türkiye Gazetesi
Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
893193 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/893193.aspx
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