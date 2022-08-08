Türkiye Gazetesi

Soru skandalının ardından iptal edilen KPSS'de yeni takvim belli oldu. ÖSYM, ilk sınavın 18 Eylül'de, ikinci oturumun ise 24-25 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

2022 KPSS SINAV TAKVİMİ

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; 2022-KPSS lisans sınavının 'Genel Yetenek-Genel Kültür' ve 'Eğitim Bilimleri' oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS alan bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS ön lisans sınavının ise 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmasına karar verildi.

BİRÇOK SINAVIN TARİHİ ERTELENDİ

Öte yandan açıklamada, 18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı'nın (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verildiği not düşüldü.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi.

Bakan Bozdağ'dan KPSS açıklaması: Hak ettiği ceza verilecek İptal edilen 2022 KPSS'ye ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü devam ederken Adalet Bakanı Bozdağ'dan sınava yönelik açıklama geldi. Bozdağ, açıklamada konunun tüm yönleri ile araştırıldığını vurgulayan bakan "Kusuru olan varsa hak ettiğinin verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

KPSS soruşturmasında ön rapor: 3 soru birerbir aynı, 10 soru benzer KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan çifte soruşturmada, uzmanlarca hazırlanan ön rapora göre, 3 sorunun birebir aynı, 10 sorunun benzer olduğu belirlendi.