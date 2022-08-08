Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi “Grafik, Heykel, Resim, Seramik ve Cam” Bölümlerine 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.
Hacettepe Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alacak
08.08.2022 - 16:54 | Son Güncelleme: 08.08.2022 - 16:55
Türkiye Gazetesi
Hacettepe Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
893640 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/893640.aspx
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