Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi “Grafik, Heykel, Resim, Seramik ve Cam” Bölümlerine 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.

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