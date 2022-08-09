Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 4 Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor
09.08.2022 - 15:37 | Son Güncelleme: 09.08.2022 - 15:41
Türkiye Gazetesi
Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
894063 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/894063.aspx
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