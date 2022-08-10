Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” nin ilgili maddeleri uyarınca Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.
Işık Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
10.08.2022 - 17:15 | Son Güncelleme: 10.08.2022 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
894591 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/894591.aspx
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