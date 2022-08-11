Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için öğretim üyesi alınacaktır.
Trakya Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
11.08.2022 - 16:59 | Son Güncelleme: 11.08.2022 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Trakya Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
894978 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/894978.aspx
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