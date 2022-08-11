Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.
Marmara Üniversitesi 132 öğretim üyesi alıyor
11.08.2022 - 17:08 | Son Güncelleme: 11.08.2022 - 17:09
Türkiye Gazetesi
Marmara Üniversitesi 132 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
894984 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/894984.aspx
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