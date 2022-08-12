Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3 öğretim üyesi alıyor
12.08.2022 - 17:02 | Son Güncelleme: 12.08.2022 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
895461 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/895461.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER