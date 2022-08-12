Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birime karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, ilgili yönetmelik kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.
Sabancı Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor
12.08.2022 - 17:13 | Son Güncelleme: 12.08.2022 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Sabancı Üniversitesi araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
895470 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/895470.aspx
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