Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bugüne kadar 30.000’den fazla öğrenciye burs yoluyla eğitim desteğinde bulunan Anadolu Vakfının karşılıksız eğitim desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, 1-30 Eylül 2022 tarihleri arasında www.anadoluvakfi.org.tr adresinden online olarak başvuruda bulunabilecek. Bursiyer gençlerin kişisel gelişimlerine Anadolu Vakfı Akademi ile destek verdiklerini belirten Anadolu Vakfı Genel Müdürü Nedret Aydemir “Biz bursiyerlerimize katkımızı, maddi destek ile sınırlı görmüyoruz. Anadolu’nun pek çok yerinde dezavantajlı şartlarda yetişen gençlerin tek ihtiyacının maddi destek olmadığını biliyoruz. Anadolu Vakfı olarak topluma fayda sağlamaya, insanların hayat kalitesini artırmaya, gençlerimizin yoluna ışık tutmaya ve hedef odaklı yatırım çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

TPAO'dan 6 bin lira burs Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile imzaladığı protokol kapsamında öğrencilere aylık 6 bin liraya kadar burs sağlayacak. Ön lisans programlarına başvuru için son gün yarın.

Sıra dışı tercihle yüzde 40 burs Üç milyondan fazla üniversite adayının katıldığı YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler 5 Ağustos'a kadar sürecek tercihlere çevrildi.