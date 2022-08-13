Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

On altı yıldır küresel çapta ManpowerGroup tarafından hazırlanan Yetenek Açığı Raporunun bu yılki sonuçları her 4 şirketten 3’ünün yetenek açığı yaşadığını ya da işe alım yapmakta zorlandığını ortaya koydu. 40 ülkeden 40 binden fazla işverenin katılımıyla yapılan araştırmanın sonuçlarına göre küresel çapta yetenek açığı ortalama yüzde 75 seviyesine ulaşırken yetenek açığının yüzde 71 olarak ölçüldüğü Türkiye 40 ülke içerisinde 29. sırada yer aldı. İmalat ve üretim sektöründeki yetenek açığı yine ilk sıradaki yerini koruyor.

Şirket büyüklüklerine göre boş olan pozisyonları doldurmada en çok zorlananların yüzde 73 ile mikro şirketler (10 ve daha az çalışanı olan) olduğu gözlemlendi. Sektörlere göre yetenek eksikliğine bakıldığında ise %81 ile restoran ve oteller en fazla yeteneğe ihtiyaç duyan sektör oldu. Bunu %75 ile imalat, %73 ile BT & teknoloji, %70 ile toptan & perakende ticaret, %68 ile inşaat, %66 ile eğitim, sağlık ve kamu, %65 ile bankacılık ve finans izledi.

Küresel çapta ise %88 ile Tayvan, işverenlerin boş pozisyonları doldurmakta en çok zorlandığı ülke olurken bu ülkeyi %85 ile Portekiz, %84 ile Singapur ve %83 ile Çin takip etti. ABD’nin %74 ile 26., Fransa’nın %79 ile 11., Almanya’nın %79 ile 12. sırada yer aldığı listeye göre %49 ile Çekya işverenlerin boş pozisyonları doldurmakta en az zorlanan ülke oldu.

“TÜRKİYE’DE AZ DÜŞÜŞ VAR”

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı “Geçen yıl yetenek açığının yüzde 83 olarak ölçüldüğü Türkiye, araştırmaya dâhil olan ülkeler arasında işverenleri boş pozisyonları doldurmakta en çok zorlanan ilk altı ülke arasında yer alıyordu. Bu yıl yetenek açığı oranında bir düşüş olsa da hâlâ ciddi bir açık olduğu görülüyor” dedi.

Yetenek Kaşifleri Projesi ile 2 bin çocuğun eğitim yolculuğuna destek Nestlé Kahvaltılık Gevrekler, SosyalBen Vakfı ve Migros iş birliği ile çocukların eğitim yolculuklarına destek olmak amacıyla 2021 yılında hayata geçirdiği “Yetenek Kaşifleri” projesinin ikinci adımını da tamamlayarak, Türkiye’nin farklı coğrafyalarında dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve 20 ilde taşımalı eğitimde öğrenim gören 7-11 yaş aralığındaki 2 bin çocuğa ulaştı.