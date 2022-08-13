Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç “siber kahramanları” yetiştiren Türkiye’nin ilk ve tek siber güvenlik lisesi olan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, bu yıl da LGS tercih sıralamasında yüzde 1’lik dilimde yer aldığını söyledi.

Koç, yaptığı açıklamada, yüz binlerce öğrencinin hayatının seyrini belirleyen lise tercihleri netleşirken sınavla öğrenci alan mesleki ortaöğretim kurumları sıralamasında Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ön sıralarda yer aldığını belirtti. Koç, 460-480 puan aralığında bulunan öğrencilerin tercih ettiği lisenin, birçok fen lisesini geçerek Anadolu Teknik Programı türünde Türkiye’nin en yüksek puanlı lisesi olduğunu ifade etti. Koç, lisenin yüzdelik dilimlerinin tavan 0,40, taban 1,91 olduğunu bildirdi. 3. yılına giren lisede öğrencilerin ilk senelerinde İngilizce ve Rusça hazırlık eğitimlerini tamamladıktan sonra siber güvenlik alanında eğitimlerinin başladığını aktaran Koç, şunları kaydetti: Lise, Türkiye’nin siber kahramanlarını yetiştiriyor. Türkiye’nin en başarılı öğrencilerinin siber güvenlik alanında eğitim veren bir okulu tercih etmesi, bu alanda gelecekte ülkemizin yetkinliklerini de artıracak. Lisemizin, İstanbul Teknopark içerisinde yer almasını da özellikle istedik. Çünkü burada geleceğin siber güvenlik alanında uzman mühendis adayları, siber güvenlik ekosistemi içerisinde mühendis abileriyle, ablalarıyla da iç içe oluyorlar. Geleceğimiz olan bu gençlerimizi, inşallah ileride Türkiye’nin siber kahramanları olarak göreceğiz.

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi Sistemi (LGS) yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Özer, öğrencilerin yüzde 97,6’sının istedikleri okula yerleştiğini ve hiçbir okula girmeyen öğrencilerin de açıkta kalmayacağını belirtti.