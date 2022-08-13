Türkiye Gazetesi

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul Maltepe Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'nda çekilen, çok sayıda yabancının yurdun içinde ve bahçesinde olduğu fark edilen görüntülere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada yurtların, öğrencilerin konaklamadığı günlerde ulusal ve uluslararası genç etkinlikleri için katılımcılara ayrıca tahsis edildiği not düşüldü. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Maltepe Mimar Sinan Öğrenci Yurdu, 40 farklı ülkeden gelen gençlerin katılımıyla düzenlenen 4. Uluslararası Gençlik Buluşması için 20 Ağustos 2022 tarihine kadar konaklama noktası olarak belirlenmiştir. Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde yer alan şahıslar ise yerel kıyafetleriyle seminerlerde konuşmacı olarak yer alan bilim insanları ve katılımcı gençlerden oluşmaktadır. Şahısların mülteci olduklarına ilişkin bilgiler tamamıyla dezenformasyondur."

Kredi ve Yurtlar Kurumu ile PTT'de FETÖ operasyonu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tamamı ByLock kullanıcısı Kredi ve Yurtlar Kurumundan 25 personel ve PTT'de 6 personel hakkında gözaltı kararı verildi.