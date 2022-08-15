Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2022- YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kontenjanlarının yüzde 99’unun dolduğunu belirtti.

KAYIT İŞLEMLERİNİN BAŞLAYACAĞI TARİH BELLİ OLDU

ÖSYM'den yapılan açıklamada;

"2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ağustos 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren öğrenebileceklerdir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

BAŞVURAN ADAY SAYISI YÜZDE 24 ARTTI

YÖK Başkanı Özvar, YKS 2022 yerleştirme sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. YKS’de baraj puanı uygulamasının sonlandırılmasıyla adayların baraj kaygısı ve baskısı olmadan sınava odaklanma imkanı yaşadığını belirten Özvar, barajın kaldırılmasıyla üniversite sınavına girmek için başvuran aday sayısının bir önceki yıla göre yüzde 24 arttığını ifade etti.

Geçen yıl 2 milyon 607 bin 903 adayın üniversite sınavına başvuru yaptığını hatırlatan Özvar, bu yıl ise 3 milyon 243 bin 425 adayın sınava başvurduğunu kaydetti.

Başvuranların sayısındaki artışın aldıkları kararların ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini belirten Özvar, “Bugün YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte daha net bir biçimde görmekteyiz ki YKS’ye başvuran aday sayılarındaki artışın akabinde yerleşen sayılarında da artış söz konusudur. Geçen yıl açık öğretim hariç toplam yerleşen aday sayısı 690 bin civarında iken bu sayı bu yıl 850 bin civarında gerçekleşmiştir” dedi.

BOŞ KONTENJAN SAYISI 164 BİNDEN 13 BİNE KADAR DÜŞTÜ

Özvar, şöyle devam etti:

“Ayrıca, KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) üniversiteleri hariç geçen yıl 164 bin civarında kontenjan boş kalmışken bu sayı bu yıl 13 bine düşmüştür. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, kontenjanlarımızın yüzde 99’unun dolmuş olması sevindiricidir. Bu veriler, rasyonel bir planlama yapılması durumunda, arz ve talep arasında sağlıklı bir dengenin kurulmasının mümkün olduğunu göstermektedir.”

Korona virüs pandemi sürecinin sonrasında, üniversiteye yerleşen adayların sayısının artmasının olumlu sonuçları olacağına canı gönülden inandığını not düşen Özvar, yükseköğretimde yer almanın sosyal, kültürel ve ekonomik pek çok katkısının bulunduğunun kabul edilir bir gerçek olduğunu kaydetti.

Özvar, yeni dönemde üniversiteye yerleşen adayları tebrik etti.

Son dakika! YKS yerleştirme sonuçları açıklandı 2022-YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM başkanı duyurdu: YKS tercihleri başladı ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, YKS tercih döneminin başladığını duyurdu. 2022 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapılacak.

Devlet korumasındaki gençlerin YKS başarısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve koruması altındaki gençlerden, Manisa’dan Recep Can, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Türkiye sıralamasında sözel alanda 323’üncü, Amasya’dan Mevlüt Enes Türkoğlu ise sayısal alanda 6 bin 457’nci oldu.