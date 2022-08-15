Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;  2547  saylll  Yükseköğretim  Kanununun  ilgili maddeleri  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma Yönetmeliği",  "Yükseköğretirn  Kurumlarında  Yabancı  Dil  öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasında   Uyulacak  Esaslara  ilişkin  Yönetmelik", "Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  Îlişkin  Usul  ve Esaslar Hakkında  Yönetmelik"  ve  "Bahçeşehir  Üniversitesi  Akademik  Personel  (Öğ'retim  Elemanları)  Yükseltme  ve  Atama  Esasları"  ilgili  hükümleri  uyarınca öğretir elemanları  alınacaktır.

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