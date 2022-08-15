Türkiye Gazetesi

Bugün gece yarısı bitmesi planlanan 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvurularında süre uzatıldı. Buna göre adaylara başvuru için 24 saat daha süre tanındı.

YARIN SON GÜN

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 3-15 Ağustos olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvurusu yarın saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

KPSS soruşturmasında yeni gelişme: Soru havuzu tamamen silinecek 31 Temmuz’da yapılan KPSS bazı soruların bir yayınevi deneme sınavıyla birebir aynı olmasının ortaya çıkmasının ardından iptal edilmişti. 2022 KPSS ile ilgili soruşturma açıldı. Soruşturmanın kapsamı genişletilirken soru havuzunun da tamamen silineceği belirtildi.

KPSS sınav merkezi tercihlerinin güncellenme tarihleri belli oldu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar, 11 ve 12 Ağustos'ta başvuru yapabilecek.

Son dakika: KPSS'de yeni tarih belli oldu Son dakika haberine göre; KPSS'de yeni takvim belli oldu. ÖSYM, ilk sınavın 18 Eylül'de yapılacağını açıkladı. İkinci oturumun ise 24-25 Eylül'de yapılmasına karar verildi.