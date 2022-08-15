Türkiye Gazetesi

Üniversitelerden daha önce ilişiği kesilenlerle, bir programı kazandığı halde kayıt yaptıramayanların okullarına geri dönebilmesine imkan sağlayan düzenleme, 5 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Bu kapsamda üniversiteler başvuruları almaya başladı.

Başvuru tarihine göre öğrenciler güz ya da bahar dönemine kayıt yaptırabilecekler.

Öğrenci affından; intihal yapanlarla terör örgütleri veya devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılara üyeliği nedeniyle ilişiği kesilenler yararlanamayacak.

Ek gösterge ve öğrenci affı komisyonda kabul edildi Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

3600 ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesi Meclis'te AK Parti, 3600 ek gösterge ve çeşitli nedenlerle üniversite öğrenimi yarım kalanlara eğitime geri dönme imkanı veren öğrenci affının da yer aldığı ekonomiye ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.