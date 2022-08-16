Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.
İstanbul Gelişim Üniversitesi 31 öğretim görevlisi alıyor
16.08.2022 - 16:55 | Son Güncelleme: 16.08.2022 - 16:56
Türkiye Gazetesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi 31 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
897132 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/897132.aspx
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