Türkiye Gazetesi

2016 yılından beri gelenek değişmedi, sınav şampiyonları bu yıl da Medipol’ü seçti. 2022 YKS’de sayısal puan türünde TÜBİTAK Ek Puanıyla Türkiye 1.’si Abdullah Akif Çelikkaya, TÜBİTAK Ek Puanıyla diğer Türkiye 1.’si Emirhan Şahin ve Türkiye 3.’sü Bilge Ceyda Uzun, İstanbul Medipol Üniversitesini tercih etti. Uluslararası Tıp Fakültesi 10 kişilik kontenjanının tamamını sınav maratonunu en başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler arasından kabul etti. Çelikkaya, Şahin ve Uzun’un yanı sıra Türkiye 20.’si Necati Gökbel, 34.’sü Gamze Nur Altun, 42.’si Bilal Yıldırım, 46.’sı Emre Aydoğan, 50.’si Pınar Tunçil, 60.’sı Zeynep Pelin Göv ve 70.’si Muhammed Burak Sarıaydın İngilizce eğitim veren Medipol UTF’yi kazandı. Medipol UTF, bu sene de “en yüksek taban puana sahip fakülte” olarak öne çıktı. Türkiye 94.’sü Muhammed Celal Akın ve 117.’si Celal Akış ise Türkçe eğitim veren Tıp Fakültesinde eğitim görmeye hak kazandı. Böylece sayısal puan türünde ilk 100’den 11 öğrenci Medipol’de eğitime başlamış olacak. Sözel puan türünde ise Türkiye 31.’si Abdullah Emir Taşkesen, 44. Zeynep Karasu, 47. Miraç Ali Balkaya ve 55. Şevval Gölbaşı ise İngilizce Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünü kazandı. Şampiyon öğrenciler, düzenlenen basın toplantısında medya temsilcileri ile buluştu.

“İFTİHAR EDİLECEK BİLİM İNSANLARI YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Moderatörlüğünü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Malkoç’un yaptığı toplantıda konuşan İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Ceran, Türkiye’nin en başarılı öğrencilerinin Medipol’ü tercih ettiğini hatırlattı. Ceran şöyle dedi: “Seçkin öğrencilerin Medipol’ü tercih etmesi sorumluluğumuzu artırıyor. YKS’yi en ön sırada tamamlayan öğrencilerimize, Mütevelli Heyetimizin desteği ile tam burslu eğitim vermekle kalmıyor, hazırlık eğitimlerinin 2. yarıyılını ABD’de yine tam bursla sağlıyor, Harvard ve MIT gibi bu alanın en prestijli okullarında staj yapma ve gözlemci olma hakkı sunuyoruz. Tüm bunlarla amacımız; araştırmacı doktor ve bilim insanı yetiştirmek, böylece yarının Aziz Sancar’larının ortaya çıkmasına vesile olabilmek. Bu gençleri sadece Türkiye’nin değil, dünyanın iftihar edeceği bilim insanları haline getireceğiz.”

“AKREDİTASYON ORANINDA, TÜM VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA 2.SIRADAYIZ”

Konuşmasında Medipol’deki kalite çalışmalarına da değinen Ceran, sözlerini şöyle tamamladı: “Akredite olan program sayımız 25’e yükseldi. 2021 yılı verilerine göre, üniversitemiz akredite olan program sayısı açısından vakıf üniversiteleri arasında 2., tüm yükseköğretim kurumları arasında ise 6. sıraya yükseldi. Hedefimiz, tüm lisans programlarımızda akreditasyonun sağlanması ve önümüzdeki yıl kurumsal akreditasyon için başvurmak.”

“GELECEĞİN AZİZ SANCAR’I OLMAK İSTİYORUM”

2022 YKS’de TÜBİTAK Ek Puanıyla Türkiye 1.’si olan Abdullah Akif Çelikkaya, çalışmalarını mühendislikle harmanlayarak ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak istediğini belirtti. İstanbul Medipol Üniversitesinin laboratuvar ve yurt dışı olanaklarının cezbedici olduğunu kaydeden diğer Türkiye 1.’si Emirhan Şahin de YKS’deki başarısını planlı çalışmaya borçlu olduğunu ifade etti. Sınav sorularının beklediğinden kolay olduğunu kaydeden Şahin, ileride yapacağı bilimsel çalışmalarla, adının unutulmamasını hayal ettiğini söyledi. Türkiye 3.’sü Bilge Ceyda Uzun ise kanser alanında yapacağı çalışmalarla geleceğin Aziz Sancar’ı olmak istediğini ifade etti.