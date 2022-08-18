Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Dokuz Eylül Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alıyor
18.08.2022 - 16:54 | Son Güncelleme: 18.08.2022 - 16:55
Türkiye Gazetesi
Dokuz Eylül Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
898125 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/898125.aspx
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