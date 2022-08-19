Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.
Yozgat Bozok Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak
19.08.2022 - 16:54 | Son Güncelleme: 19.08.2022 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Yozgat Bozok Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
898572 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/898572.aspx
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