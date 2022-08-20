Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. 24. ve 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır
Yeditepe Üniversitesi 16 öğretim üyesi alıyor
20.08.2022 - 17:20 | Son Güncelleme: 20.08.2022 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Yeditepe Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
898947 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/898947.aspx
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