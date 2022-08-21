Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Profesör kadrosuna başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili fakülte dekanlıklarına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir).