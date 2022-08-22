Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim elemanı alınacaktır.
Erciyes Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak
22.08.2022 - 17:08 | Son Güncelleme: 22.08.2022 - 17:09
Türkiye Gazetesi
Erciyes Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
899682 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/899682.aspx
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