Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.
İstanbul Bilgi Üniversitesi 14 öğretim üyesi alıyor
23.08.2022 - 17:16 | Son Güncelleme: 23.08.2022 - 17:18
Türkiye Gazetesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
900081 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/900081.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER