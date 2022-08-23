Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
Dicle Üniversitesi 22 öğretim üyesi alıyor
23.08.2022 - 17:20 | Son Güncelleme: 23.08.2022 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Dicle Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
900090 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/900090.aspx
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