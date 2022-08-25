Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin Akademik Birimlerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.
Haliç Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
25.08.2022 - 17:22 | Son Güncelleme: 25.08.2022 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Haliç Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
900819 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/900819.aspx
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