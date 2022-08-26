Türkiye Gazetesi

İhlas Eğitim Kurumları 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nın açılışını Beylikdüzü Kampüsünde gerçekleştirmiş olduğu programla yaptı. Dört gün sürecek olan programda öğretmenler çeşitli seminerlere katılırken ayrıca zümre toplantıları ile yeni eğitim yılının planlamalarını yapacaklar. Programın açılışında İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin’in öğretmenlere hitaben hazırlamış olduğu yazı okundu. Önemli bir programından dolayı açılış törenine katılamadığını ifade eden Yeltekin, bütün öğretmenlerin güzel bir eğitim yılı geçirmelerini diledi. Göreve başladığı yıldan bu yana İhlas Koleji olarak her sene başarı haberleri aldıklarını ifade eden Yeltekin, “Ulusal çapta alınan başarılar, akademik, sosyal ve sportif alanlarda gelen dereceler motivasyonumuzu da artırdı” dedi. Bu yıl bir öğrencilerinin YKS Türkiye dördüncüsü olduğuna işaret eden Yeltekin, ilk yüzde 4, ilk binde de 14 derece çıkardıklarını ifade etti. Okullarındaki öğretmen alımlarında öğrenci lerine ilham verecek öğretmenleri seçmeye özen gösterdiklerini anlatan Yeltekin, “Talim ve terbiyenin bir kuşun iki kanadı gibi olduğunun farkındayız. Bir kanat eksik olursa uçamayız. Bu yüzden öğretmen alımlarında öğrencisine ilham verebilecek öğretmenleri seçmeye çok özen gösteriyoruz” dedi. Programın devamında İhlas Kolejinde 10. ve 20. yılını dolduran çalışanlar ile YKS ve LGS’de dereceye giren öğrencilere plaket takdim edildi.

RAHİM ER’DEN TAVSİYELER

Seminer programının ilk gün konuğu yazarımız Rahim Er oldu. Er, “Peygamber Mesleği” başlıklı konuşmasıyla öğretmenlere yönelik tavsiyelerde bulundu. Dinimizde ananın, babanın ve hocanın eli öpülür dendiğini vurgulayan Er, “Sizin vazifelerinizden biri de şu olmalıdır, size anne ve babalar gözleri gibi baktıkları evlatlarını emanet ediyorlar. Siz, anne babalardan bir nöbeti devralıyorsunuz. Onlara dinlerini ve dillerini yani Türkçeyi öğretin” dedi.

YKS 2022 Türkiye 4.'sü İhlas Koleji öğrencisinden ailesine ve öğretmenlerine teşekkür Özel Bahçelievler İhlas Fen Lisesi öğrencisi Asım Talha Yolcu YKS 2022’de Türkiye dördüncüsü oldu. Sınavlara çok iyi hazırlandığını ifade eden Yolcu, sınav maratonu boyunca kendisine en iyi şekilde destek olan öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti.

İhlas Koleji mezunlarını uğurladı Özel Bahçelievler İhlas Anadolu ve Fen Lisesi 2021-2022 mezuniyet töreni düzenlenen organizasyonla yapıldı. İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, genel müdür yardımcıları, okul müdürü Hakkı Okur, öğretmenler ve velilerin katılımıyla yapılan törende heyecanlı anlar yaşandı.