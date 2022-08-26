Türkiye Gazetesi

Öğrencilerin sınav maratonu bitti, tercih maratonu başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kayıt dönemi başladı. Açıklanan tercih sonuçları sonrasında bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler için üniversite kayıtları alınmaya başlandı.

KAYITLAR NE ZAMANA KADAR SÜRÜYOR?

Üniversite kayıt işlemini henüz yapmamış adaylarsa kayıtların ne zaman sona ereceğini araştırıyor. YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında, E-kayıt yani elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Bu tabloya göre üniversite kayıtları bugün sona eriyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARINDA SON GÜN

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sosyal medya hesaplarından üniversite kayıt işlemlerinin bugün sona erdiği hatırlatılarak, “YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programı kazanan adaylar için kayıt süreci bugün sona eriyor” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 76 öğretim üyesi alıyor İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 76 öğretim üyesi alacağını duyurdu.