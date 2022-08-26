Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 39 öğretim üyesi alıyor
26.08.2022 - 17:10 | Son Güncelleme: 26.08.2022 - 17:11
Türkiye Gazetesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 39 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
901200 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/901200.aspx
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