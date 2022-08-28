Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 27 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor
28.08.2022 - 17:24 | Son Güncelleme: 28.08.2022 - 17:25
Türkiye Gazetesi
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 27 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
901848 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/901848.aspx
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