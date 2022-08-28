Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ne göre Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince de Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi istihdam

edilecektir.

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