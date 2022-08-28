Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
28.08.2022 - 17:27 | Son Güncelleme: 28.08.2022 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
901854 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/901854.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER