Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6 öğretim üyesi alıyor
29.08.2022 - 17:01 | Son Güncelleme: 29.08.2022 - 17:02
Türkiye Gazetesi
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
902208 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/902208.aspx
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