Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan yürürlükteki Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama - Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.
Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
29.08.2022 - 17:03 | Son Güncelleme: 29.08.2022 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
902214 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/902214.aspx
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