Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022-STS Eczacılık) başvuruların başladığını bildirdi. Sınav başvuruları 7 Eylül'de sona erecek.

BAŞVURULAR 7 EYLÜL’DE SONA ERECEK

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. Adaylar, sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiyi ÖSYM'nin internet sitesindeki sınav kılavuzlarından öğrenebilecek. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınavları 16 Ekim'de uygulanacak.

ÖSYM'nin kozmik odası inceleniyor! Eğitimciler net: Havuz temizlenmeli! "Sınavın iptal edilmesi doğruydu ama yetmez. Şifreli soru havuzunu müfettişler gördü, yeni sorularla yenilenmeli." Edindiğimiz bilgilere göre soru havuzu yeniden gözden geçirilecek. DDK'nın bu konudaki önerileri rapora eklenecek.