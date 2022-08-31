Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve İstinye Üniversitesi Akademik Atama/Yükseltme Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
İstinye Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
31.08.2022 - 17:07 | Son Güncelleme: 31.08.2022 - 17:08
Türkiye Gazetesi
İstinye Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
903003 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/903003.aspx
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