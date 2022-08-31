Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyesi alınacaktır.
Yeditepe Üniversitesi profesör öğretim üyesi alıyor
31.08.2022 - 17:10 | Son Güncelleme: 31.08.2022 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Yeditepe Üniversitesi profesör öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
903009 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/903009.aspx
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