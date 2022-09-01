Türkiye Gazetesi

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları, 1-13 Ağustos tarihlerinde tamamlanan atama tercihleri sonrasında gündeme gelmişti. Binlerce öğretmen adayının beklediği öğretmen ataması tamamlandı ve sonuçlar açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanacak. İşte e-Devlet öğretmen ataması sorgulama ekranı.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI e-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan açıklamalar sonrasında 20 bin öğretmen ataması tamamlandı. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SMS YOLUYLA BİLDİRİLECEK

Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecektir.

Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.

99 BRANŞTA TOPLAM 19 BİN 969 ÖĞRETMEN ATANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ayrıntılar geçtiğimiz haftalarda netleşmişti. Buna göre; 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.