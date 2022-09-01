Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
01.09.2022 - 14:54 | Son Güncelleme: 01.09.2022 - 14:55
Türkiye Gazetesi
Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
903363 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/903363.aspx
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