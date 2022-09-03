Türkiye Gazetesi

MEB, bu yıl anaokulu ve ilkokula başlayacak öğrenciler için 5 Eylül’den itibaren ilk defa uygulanmak üzere yeni uyum eğitimi programı hazırladı. Bu kapsamda ülke genelinde sınıf öğretmenleri, okula uyum bilgilendirme toplantıları düzenleyerek velileri etkinlikler ve kazanımlar hakkında bilgilendirecek. Rehber öğretmeni ve okul yönetimi de sınıf öğretmeniyle iş birliği içinde olacak. Rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 5-9 Eylül’de düzenlenecek.

Uyum eğitiminin ikinci gününde veliler, çocuklarıyla birlikte gruplar hâlinde farklı zaman dilimlerinde okula gelecek ve öğretmenleri tarafından okulu beraber gezerek tanıyacak. Veliler ayrıca, okul yönetimiyle de tanışma fırsatı bulacak. Üçüncü gününde ise öğretmenler, yakın iletişim amacıyla öğrencileriyle iki grup hâlinde etkinlik yapacak. Minik öğrenciler, eğitimin son iki gününde ise tüm sınıf düzeyinde sürece dâhil olacak ve etkinliklere tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte katılacak.

Bakanlığın hazırladığı “okula uyum rehberleri”nde velilere yönelik uyum sürecini zorlaştıracak durumlar da sıralandı. Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci 12 Eylül’de başlarken, 5’inci ve 9’uncu sınıfa başlayacak öğrenciler için ise rehberlik ve uyum çalışmaları 16 Eylül’e kadar sürecek.

İstanbul ve Ankara'nın ardından Malatya'da okul servis ücretlerine zam Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar ile yeni eğitim ve öğretim yılında okul servis ücretlerinde düzenlemeye gittiklerini söyledi.

Okul öncesi uyarı: Kahvaltı yapmayan çocuklar derse odaklanamıyor Yaz bitti, okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Okul döneminde öğrencilerin beslenmesi çok önemli. Özellikle kahvaltı kilit nokta. Çünkü yapılan çalışmalar, kahvaltı yapmayan çocukların derse odaklanma sürelerinin çok daha kısa olduğunu gösteriyor. Peki, öğünleri hazırlarken anne babalar nelere dikkat etmeli? Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, konuyla ilgili öneriler sundu.